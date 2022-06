Capitool werd bestormd na «aanmoediging» door Trump: «Geweld was geen ongeluk»

De bestorming van het Capitool was «de culminatie van een poging tot staatsgreep», aldus Thompson. «Het geweld was geen ongeluk, maar Donald Trumps laatste poging om overeind te blijven.»

Trump vocht de uitslag aan van de door hem verloren verkiezingen in zestig rechtszaken en verloor ze allemaal. «Hij verloor in de rechtbanken, net zoals hij deed in de stemhokjes», zei Thompson. Voor gewone Amerikanen houdt het daar op, maar «voor Donald Trump begon het daar».

«Uitgekiend plan»

De commissie vertoonde stukjes van verhoren van naaste medewerkers van Trump, waarin die zeiden dat ze hem hadden verteld dat hij de verkiezingen verloren had en dat er geen aanwijzingen waren voor verkiezingsfraude. Voormalig hoofdaanklager Bill Barr zei dat hij tegen Trump had gezegd dat diens beweringen «bullshit» waren. Desondanks bleef Trump volhouden ten onrechte te hebben verloren.

Het Republikeinse commissielid Liz Cheney sprak van een «uitgekiend plan» van de toenmalige president om de verkiezingsuitslag te veranderen. Ze benadrukte dat de aanzet voor de bestorming een tweet was van hem, waarin hij zijn aanhangers opriep naar Washington te komen. «Het zal wild worden», schreef Trump.

De commissie vertoonde ook fragmenten van verhoren van leden van de extremistische milities Proud Boys en Oath Keepers. Deze groepen speelden een prominente rol bij de rellen. Uit getuigenissen blijkt dat de leiders elkaar aan de vooravond van de bestorming in een parkeergarage in Washington hebben ontmoet. «Trump heeft me maar twee dingen gevraagd: op hem stemmen en op 6 januari komen», vertelde een lid van de Proud Boys aan de commissie.

De eerste openbare hoorzitting begon donderdag om 20.00 uur lokale tijd en werd live uitgezonden door de grote nieuwszenders. De commissie, die bestaat uit zeven Democraten en twee Republikeinen, heeft het tijdstip gekozen om de aandacht van zoveel mogelijk Amerikanen te trekken. De komende weken zijn er meer hoorzittingen, waar getuigen worden gehoord en onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.

Vier dodelijke slachtoffers

Bij de bestorming van het Capitool kwamen op de dag zelf vier mensen om het leven, van wie er een werd doodgeschoten door de politie. Vier politieagenten die bij de verdediging van het complex betrokken waren, pleegden later zelfdoding. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Een politieagente die zelf gewond raakte, vertelde de commissie donderdagavond dat ze «uitgleed over het bloed».