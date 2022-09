Californië klaagt Amazon aan om oneerlijke concurrentie

De Amerikaanse staat Californië heeft webwinkelreus Amazon aangeklaagd. Volgens de openbaar aanklager drijven contracten die Amazon sluit met externe verkopers en groothandelaren de prijzen op. Dat zou concurrentieverstikkend werken en gaat in tegen de antitrustregels van Californië.

Om prijsconcurrentie met andere online e-commercebedrijven te vermijden, verplicht Amazon handelaren overeenkomsten te sluiten. Zij worden zwaar gestraft als ze hun producten voor een lagere prijs buiten Amazon om aanbieden. De praktijk vermindert niet alleen het vermogen van andere bedrijven om te concurreren, het zorgt ook voor een verdere dominantie van Amazon op de markt voor webwinkels, zo valt in de klacht te lezen.

Groot klantenbestand

«Californische consumenten betalen al jaren meer voor hun onlineaankopen door de concurrentiebeperkende contractpraktijken van Amazon», aldus de procureur-generaal. «Veel van de producten die online worden gekocht zouden goedkoper zijn als de concurrentie niet werd beperkt.»

Amazon is de grootse onlinewinkel in de Verenigde Staten met meer dan 160 miljoen Prime-leden in het hele land. Daarvan komen er ongeveer 25 miljoen alleen al uit Californië.