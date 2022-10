Buitenlandse toeristen voorlopig nog welkom in Amsterdamse coffeeshops

Buitenlandse toeristen zijn nog steeds welkom in Amsterdamse coffeeshops. Een gepland toegangsverbod kon donderdag niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Burgemeester Femke Halsema, het openbaar ministerie en de politie wilden het zogenaamde ‘i-criterium’ invoeren in Amsterdam, om de grote vraag en de gepaard gaande overlast van drugstoeristen tegen te gaan. Ook waren er veel zorgen over de verwevenheid van de verkoop van cannabis met de cocaïnehandel.

Illegale handel

Veel partijen in de raad vrezen echter dat toeristen voor hun softdrugs zullen uitwijken naar straatdealers, waardoor de illegale handel toeneemt. Er werden een aantal alternatieven voorgesteld, maar die konden niet op een meerderheid rekenen.

In Nederland wordt de verkoop en het gebruik van zogenaamde softdrugs zoals cannabis gedoogd. In de meeste gemeenten moeten klanten bewijzen dat ze er ook wonen. Maar in de ongeveer 160 coffeeshops in Amsterdam kan iedere volwassene kleine hoeveelheden drugs kopen.