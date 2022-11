Brusselse Winterpret boet niet in op verlichting en spektakel

Winterpret neemt dit jaar opnieuw volledig de stad over tijdens de eindejaarperiode, zonder coronabeperkingen. Ondanks de huidige energiecrisis wordt er niet bespaard op verlichting en spektakel. De 240 kraampjes van de kerstmarkt, de schaatsbaan, een reizend kerstdorp, de verlichte winkelstraten van Brussels By Light en nu ook een curlingbaan, zorgen ervoor dat het hele gezin terecht kan op Winterpret.

Mentale gezondheid

De stad Brussel heeft nog een energiecontract dat het toelaat om al deze attracties op te zetten en het wil na twee moeilijke coronajaren niet inboeten op de mentale gezondheid van de bevolking. Op vlak van duurzaamheid worden er voor de verlichting ledlampen gebruikt, zijn er herbruikbare bekers op de kerstmarkt, gaat de straatverlichting later aan en zal er ook herbruikbaar eetservies getest worden.

Wat attracties betreft zijn er deze editie zijn ook enkele nieuwigheden op Winterpret. In de Grand Hospice in de Grootgodshuisstraat komt een «secret garden», op de Kunstberg staan sprookjesachtige schommels, op de binnenplaats van het stadhuis wordt René Magritte geëerd en op het Muntplein komt een curlingbaan. De kerstmarkt, de reusachtige kerstboom en de klank- en lichtshow op de Grote Markt en het rondreizende kerstdorp Winter Pop blijven de vaste waarden. Voor het tweede jaar op rij is ook kerstanimatie en een schaatsbaan in Ter Kamerenbos.