Brusselse vaccinatiebereidheid brokkelt af: vaccinatiegraad van 70 procent tegen juli niet gehaald

In het Brussels gewest is het aantal toegediende eerste dosissen in de afgelopen week achteruit gegaan. De vaccinatiebereidheid in de hoofdstad brokkelt af. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, maakte maandag op de wekelijkse persmeeting bekend dat de doelstelling om tegen midden juli 70 procent van alle volwassen Brusselaars een eerste prik te geven, niet gehaald wordt.

De afgelopen week werden in het Brussels gewest 62.000 prikken gezet, waarvan bijna 29.000 eerste dosissen en 33.000 tweede dosissen. Om de vooropgestelde doelstelling te halen, moesten elke week om en bij de 50.000 eerste dosissen toegediend worden, maar afgelopen week kwam de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) dus ruim tekort. Ook deze week verwacht de GGC slechts 22.500 eerste prikken. Vandaag is 56 procent van de Brusselse bevolking ingeënt, tegen volgende week zal dat ongeveer 60 procent zijn.

Werk aan de winkel dus voor de GGC. Sinds 1 juli kunnen daarom alle 16-plussers in alle Brusselse vaccinatiecentra, behalve het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek, zonder afspraak langsgaan voor vaccinatie. Nieuw is dat sinds maandag ook 12- tot 15-jarigen met comorbiditeiten zich al kunnen inschrijven voor vaccinatie via hun huisarts of pediater.

Tijd dringt

Brusselaars die zich toch nog bedenken en zich willen laten vaccineren, moeten daar niet te lang mee wachten, waarschuwt Neven. «We gaan stilaan afbouwen voor de inschrijvingen van de eerste dosissen. Waarschijnlijk zullen we hiermee eind juli stoppen in verschillende centra. De lokale acties blijven wel lopen voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen naar de vaccinatiecentra», vertelt ze.

Eind augustus sluiten al zeker de vaccinatiecentra in Schaarbeek en in Sint-Lambrechts-Woluwe.