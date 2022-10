Brusselse politie haalt kartonnen tenten van asielzoekers opnieuw weg

Vanochtend was er even onvrede toen de politie al om 8 uur aanwezig was om het tentenkamp weg te halen, terwijl de afspraak met de humanitaire organisaties 9 uur was. Dat bleek om een misverstand te gaan, laat Dokters van de Wereld aan Belga weten.

«Het feit dat de stad Brussel heeft toegelaten dat de mensen er de nacht konden doorbrengen, is het voornaamste», zegt Michel Genet, Directeur van Dokters van de Wereld. «Er zijn afgelopen nacht geen niet-begeleide minderjarigen bijgekomen. Dat is positief», vervolgt hij.

Oplossing voor niet-begeleide minderjarigen

Op de stoep voor de humanitaire hub brachten opnieuw een dertigtal jonge asielzoekers de nacht door in kartonnen tenten die de hulporganisaties voor hen hebben opgesteld. Er is wel hoop dat er vanavond niet opnieuw tenten opgezet moeten worden. Voor de niet-begeleide minderjarigen is er een oplossing: zij kunnen vanavond terecht in een gebouw van het Brussels gewest in Elsene waar ze met ondersteuning van Fedasil en het burgerplatform BelRefugees begeleid worden.

Deze middag sluiten de verschillende humanitaire organisaties zich aan bij de staking van het personeel van Fedasil.