Brusselse mobiliteitspremie Brussel’Air zit in de lift

De nieuwe versie van de Brussel’Air-premie, die sinds begin maart wordt toegekend aan automobilisten die hun auto in de hoofdstad opgeven, is een groot succes. Dat zegt de Brusselse minister verantwoordelijk voor Klimaattransitie Alain Maron. Dinsdag reikte Leefmilieu Brussel de 700ste premie uit, dat zijn er op twee maanden tijd meer dan voor heel 2021.

Volgens Maron is het succes te danken aan het grote aantal mobiliteitsalternatieven die de premie nu biedt, de administratieve vereenvoudiging en de gepersonaliseerde ondersteuningsinspanningen.

Mobiliteitsbudget

De nieuwe premie, die wordt gefinancierd via het Europees plan voor herstel en veerkracht, biedt financiële steun voor Brusselaars die ervoor kiezen om de auto te vervangen door alternatieve vervoermiddelen. Wie afstand doet van de wagen krijgt in ruil een mobiliteitsbudget dat besteedt kan worden bij diverse mobiliteitsdiensten.

Het is bedoeld voor mensen die in Brussel wonen en bereid zijn hun auto voor minstens een jaar op te geven. Het toegekende bedrag (500, 700 of 900 euro) varieert naargelang het inkomen. 65% van de toegekende bonussen werd toegekend voor het maximumbedrag.

De verwerking van de premie werd versneld: de tijd tussen het indienen van de aanvraag bij de administratie en de ontvangst van het certificaat bedraagt doorgaans maximaal een week. Daarnaast is er ook een ‘Mobiliteitscoach’ beschikbaar voor burgers die vragen hebben over mobiliteit. Die adviseert en begeleidt de Brusselaars gratis wat betreft de verschillende bestaande vervoerswijzen.