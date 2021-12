Brussels gewest investeert in alternatieve methodes voor dierproeven aan VUB

De VUB voert dat onderzoek al jaren. Het is uitgegroeid tot een referentie in het vakgebied. «Om dit te ondersteunen, financierde het Brussels Gewest eerder al het project Re-Place, waarbij een inventaris van alle alternatieve methodes voor dierproeven werd opgesteld. Nu moet dit kadaster gepromoot worden en naamsbekendheid verwerven, en moeten de alternatieven voor dierproeven onderwezen worden. Daarvoor maken we nu 50.000 euro vrij», zegt Clerfayt.

Wetenschap zonder laboratoriumdieren

De onderzoekers van de VUB zijn daarnaast bezig met de ontwikkeling van een experimenteel model voor toxicologisch onderzoek dat gebaseerd is op in-vitromodellen. Dat heeft als voordeel dat er geen laboratoriumdieren meer moeten worden gebruikt. Het onderzoek, waarbij menselijke celculturen worden gebruikt, probeert een medicijn te ontwikkelen tegen leverfibrose, de meest voorkomende leverziekte, waarvoor geen behandeling bestaat. Het Brussels Gewest heeft hiervoor een bedrag van 60.000 euro vrijgemaakt.

«De wetenschap is geëvolueerd en heeft voor alternatieven gezorgd waaraan geen laboratoriumdieren te pas komen, gebaseerd op menselijke cellen en die relevantere resultaten voor de mens opleveren. Het is dus van fundamenteel belang dat dit soort methode ontwikkeld kan worden. En zelfs als in bepaalde gevallen dierproeven een noodzakelijk kwaad blijven, moeten we de doelstelling voor ogen houden om hun aantal drastisch te doen dalen», zegt de Brusselse minister van Dierenwelzijn.