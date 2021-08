Brusselaars kunnen zich nu ook laten vaccineren in de apotheek

In het Brussels gewest heeft 40 % van de inwoners geen vaste huisarts, waardoor ze voor dagelijkse kwaaltjes en medische informatie vaak op apothekers vertrouwen. Tijdens de vaccinatiecampagne hebben de apothekers vanuit hun vertrouwensband al een sensibiliserende rol gespeeld en konden ze mensen ook inschrijven voor vaccinatie.

Pharma-on-tour

«De bedoeling van het Pharma-on-tour-project is dan ook om alle praktische bezwaren weg te nemen en de vaccinatie nóg dichter bij de burger te brengen, in zijn eigen vertrouwde omgeving», klinkt het.

Concreet vindt de vaccinatie bij de apotheker plaats in de apotheek zelf of in een mobiel vaccinatiepunt, een bus of tent bijvoorbeeld, dat voor de apotheek wordt opgesteld. Pharma-on-tour gaat langs in vooraf geselecteerde apotheken in gemeenten met een lage vaccinatiegraad. De eerste twee apotheken liggen in de Havenwijk in Sint-Jans-Molenbeek en in de Colignonbuurt in Schaarbeek. Uitgebreidere communicatie over de startdatum van Pharma-on-tour, de planning en andere deelnemende apotheken volgt later.