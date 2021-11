Brussel krijgt er volgend jaar 250 laadpalen bij

Volgend jaar worden er 250 extra laadpalen voor elektrische voertuigen geïnstalleerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat heeft het kabinet van de Brusselse minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie Alain Maron (Ecolo) dinsdagochtend bekendgemaakt. Hierdoor zal het aantal laadpalen op de weg verdubbelen, zodat elke Brusselaar een laadoplossing heeft op 250 meter van huis.

De Brusselse regering is van plan om 11.000 laadstations uit te rollen tegen 2035 met de ambitie om het wagenpark van de hoofdstad te transformeren zodat de CO2-uitstoot van het transport zal verminderen. In het kader van het Charge.brussels-project werd al een basisnetwerk van 250 laadpalen voor elektrische voertuigen geïnstalleerd. Dat aantal zal in 2022 dus worden verdubbeld.

«Stukje bij beetje bereidt Brussel zich voor om automobilisten die geen eigen garage hebben de mogelijkheid te geven om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Naast de duurzame mobiliteitsalternatieven die steeds vaker in Brussel aanwezig zijn, evolueert Brussel naar een emissievrije vloot, die iedereen een gezondere leefomgeving zal bieden», zegt de Brusselse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid Elke Van Den Brandt (Groen).