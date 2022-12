BRRR. Nog tot dit weekend bibberen met temperaturen onder of rond het vriespunt

Vandaag wisselen zonnige perioden af met soms enkele wolkenvelden. Het blijft in de meeste streken droog, maar aan zee is er kans op een lokale bui. Het wordt iets minder koud met nog maxima van 5 graden aan zee, rond 3 graden in het centrum en -2 graden in de Hoge Venen.

Morgen blijft het vrijwel overal droog en start de dag koud met aanvriezende mistbanken en in het oosten van het land ook lage bewolking. Geleidelijk wordt het in de meeste regio’s zonnig, maar in het oosten blijft het op meerdere plaatsen waarschijnlijk bewolkt en grijs. Aan de kust is er kans op een bui vanaf de Noordzee. De maxima liggen tussen -4 graden in de Hoge Venen, ongeveer 0 graden in het centrum en 4 à 5 graden vlak aan zee.

Zondag kans op sneeuw

Ook zaterdag blijft het droog, met ’s ochtends mogelijk nog lage bewolking in het oosten van het land, maar later overdag volgt er overal veel zon. De maxima liggen tussen -4 en +1 graden. Een storing trekt zondag vanaf het westen over het land. Het wordt zwaarbewolkt tot betrokken, gevolgd door regen. De eerste neerslag kan winters zijn en lokaal, vooral dan in de Ardennen, aanvriezen.

Maandag is het zwaarbewolkt en vrij winderig met perioden van regen. Het wordt zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 12 graden in Vlaanderen.