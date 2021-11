Britse premier Johnson krijgt kritiek voor ‘hypocriete’ vliegreis van Glasgow naar Londen

De krant Daily Mirror publiceerde foto’s van Johnson die dinsdagavond de exclusieve Garrick Club verliet in de hoofdstad. Daar had de conservatieve premier naar verluidt een etentje bijgewoond voor oud-journalisten van de Daily Telegraph, zijn voormalige werkgever. Johnson had na zijn laatste persmoment in Glasgow ook de trein kunnen nemen, maar dan had de reis volgens de krant The Guardian ongeveer 4,5 uur geduurd.

Duurzame vliegtuigbrandstof

Parlementariër Dodds spreekt schande over de reis. Ze klaagt in de Daily Mirror dat Johnson eerst wereldleiders waarschuwde voor een klimaatramp, om vervolgens met een privéjet te vertrekken. «Het lijkt dat er bij het nemen van maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken andere regels gelden voor de Conservatieven dan voor de rest van de wereld.»

Het kantoor van Johnson vindt de kritiek overdreven. «Bij alle beslissingen over reizen wordt gekeken naar de veiligheid en de tijdsdruk», zei een woordvoerder. Johnson zou de reis van enkele honderden kilometers bovendien in een bijzonder zuinig vliegtuig hebben afgelegd. «Er is ook de meest duurzaam mogelijke vliegtuigbrandstof gebruikt.»

Mexicaanse president niet in Glasgow

Niet alleen Britse parlementsleden waren sceptisch over de vlucht van Johnson, ook de Mexicaanse president verwijt de deelnemers «hypocrisie». Delegaties van bijna 200 landen zijn voor de top afgereisd naar Glasgow. Afgelopen week waren daar meer dan honderd regeringsleiders en staatshoofden, maar López Obrador was daar niet bij.

Sinds zijn aantreden in 2018 heeft de Mexicaanse president slechts een handvol buitenlandse reizen gemaakt. Hij neemt het machtige landen kwalijk dat zij «hun brandstofproductie verhogen terwijl ze toppen houden voor de bescherming van het milieu» en dan ook nog eens met privéjets reizen.

López wil actie ondernemen tegen die «enorme monsterlijke ongelijkheid in de wereld» en zal dat probleem binnenkort aankaarten bij de Verenigde Naties. De president reist volgende week wel naar New York, waar Mexico het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad overneemt.