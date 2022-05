Britse koningin krijgt eigen Elizabeth-treinlijn in Londen

De Britse koningin Elizabeth heeft een verrassingsbezoek gebracht aan het treinstation Paddington in Londen, melden Britse media. Dinsdagochtend opende ze daar officieel de nieuwe Elizabeth-lijn, die vanwege haar jubileum naar haar is vernoemd. De meer dan 100 kilometer lange spoorlijn gaat 24 mei open voor passagiers.

Elizabeth werd bij de openingsceremonie vergezeld door haar jongste zoon, prins Edward. De komst van de 96-jarige vorstin, die de laatste tijd zelden Windsor Castle verlaat voor officiële gelegenheden omdat ze slecht ter been is, was niet publiekelijk aangekondigd.

De twee werden verwelkomd door premier Boris Johnson, de burgemeester van Londen Sadiq Khan en commissaris voor Transport voor Londen Andy Byford. Daarna ontmoette ze medewerkers die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het project, enkele machinisten en stationspersoneel. In de hal van het station werd vervolgens een metalen plaquette met de naam Elizabeth-lijn opgehangen. «Officieel geopend door Hare Majesteit de Koningin», staat eronder.

Vertraging

Aanvankelijk zou de koningin de spoorlijn al in 2018 openen, maar dat liep flinke vertraging op vanwege problemen tijdens de bouw.