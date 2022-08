Braziliaanse politie verdenkt Duitse diplomaat van moord op Belgische echtgenoot

De Braziliaanse politie verdenkt een Duitse diplomaat in Rio de Janeiro ervan dat hij zijn Belgische echtgenoot heeft omgebracht. Dat schrijven Braziliaanse media. De Duitser had laten uitschijnen dat zijn man plots ziek was geworden en vervolgens overleden was, maar na een technische expertise bleek dat de Belg het slachtoffer werd van een gewelddadige dood.