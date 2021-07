Brandweer redt man uit riool in Molenbeek

De Brusselse brandweer heeft een man gered uit een rioolput onder een vergader- en gebedsruimte in de kelder van een gebouw in de Ribaucourtstraat in Molenbeek. Dat laat brandweerwoordvoerder Walter Derieuw weten. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar houdt allicht niets over aan zijn hachelijke avontuur.

De man probeerde water waarmee hij had schoongemaakt in een bezinkput te gieten. De opening van 40 op 40 centimeter was echter niet afgedekt met een veiligheidsrooster. Hij gleed uit en kwam terecht in een rioolinspectieruimte van vier tot vijf meter diep met een diameter van ongeveer één meter.

De brandweer moest het RISC-team (Rescue In Safe Conditons) en duikers inzetten om de man uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Dat gebeurde met een erg smalle plank waarop hij werd gefixeerd, waarna het 22-koppige reddinsteam hem uit de schacht kon takelen met behulp van een lier.

De man had zuurstof nodig omdat hij methaandampen had ingeademd en werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar houdt wellicht geen blijvende schade over aan zijn avontuur. Naast 22 brandweermensen werden ook nog eens verschillende gespecialiseerde interventievoertuigen, een ambulance en een MUG ingezet.