Brailleliga loopt 20 km door Brussel voor blinde en slechtziende kinderen

Met 310 sportievelingen staat de Brailleliga komende zondag als een van de grootste teams aan de start van de 20 km door Brussel. Dat heeft de vzw woensdag aangekondigd in een persbericht. «Ziend, slechtziend of blind, loper of wandelaar, allemaal gaan ze de uitdaging aan om activiteiten voor blinde en slechtziende kinderen te steunen.»