Bpost test herbruikbare verpakkingen voor pakjes

Bpost is gestart met een test waarbij pakjes zullen worden geleverd in herbruikbare verpakkingen. Dat heeft het postbedrijf donderdag aangekondigd. Lege verpakkingen kunnen gewoon in de brievenbus worden gedeponeerd.

Bpost werkt voor de test samen met de Franse producent van herbruikbare verpakkingen Hipli. Klanten die iets bestellen bij Torfs, A.S.Adventure en Juttu zullen hun pakje in zo’n verpakking opgestuurd krijgen. Een meerkost is er niet.

Tot honderd keer hergebruiken

Klanten kunnen vervolgens de lege verpakkingen deponeren in een rode bpost-brievenbus, in een postkantoor of een pakjespunt. Bpost laat vervolgens de verpakkingen reinigen en brengt ze terug in het e-commercenetwerk.

Het bedrijf maakt zich sterk dat de verpakkingen, die waterdicht en scheurvast zijn, tot honderd keer kunnen worden hergebruikt. Ze zijn dan ook een stuk milieuvriendelijker dan kartonnen verpakkingen, klinkt het.

De test loopt bij Torfs tussen 29 juni en 29 september, met zo’n 4.000 verpakkingen. Bij A.S.Adventure en Juttu start de test in augustus, en worden 2.000 verpakkingen in gebruik genomen.