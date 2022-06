Bolt viert eerste verjaardag in Brussel met lancering van 900 elektrische deelfietsen

Door de nieuwe service van Bolt biedt het platform zijn gebruikers diensten aan voor korte, middellange en lange afstanden. Met elektrische steps, elektrische fietsen en een rittendienst profileert Bolt zich als de meest complete multimodale mobiliteitsspeler in België. De 900 e-bikes die vanaf donderdagochtend in het Brusselse straatbeeld zullen opduiken, zijn onderdeel van de uitbreidingsplannen van Bolt. Dit jaar wil het Estse bedrijf in heel Europa 16.000 elektrische fietsen inzetten.

Lekvrije banden

Het lichtgroene frame met het zwarte mandje kenmerken de e-bikes van Bolt. De snelheid van de fietsen is beperkt tot 25 kilometer per uur. De fietsen beschikken over lekvrije banden en stevige trommelremmen. Een functioneel dashboard geeft de snelheid of het batterijniveau weer. De fiets bestaat uit honderd procent recycleerbaar aluminium.

«We zijn enorm enthousiast om onze verjaardag in Brussel te vieren met de lancering van onze elektrische deelfietsen. Onze fietsen en steps zijn ontworpen om functionaliteit en gemak te combineren, zonder in te boeten op veiligheid», vertelt Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobiliteit bij Bolt.