Bodemschimmels kunnen bomen helpen bij klimaatverandering of vervuiling

Een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel naar de weerbaarheid van bodemschimmels heeft aangetoond dat zij goed kunnen omgaan met stresssituaties als klimaatverandering, de hedendaagse landbouw of bodemvervuiling. Die vaststelling is positief voor planten en bomen, want zij halen voordeel uit hun verbinding met deze schimmels.

In de natuur staan bijna alle planten en bomen in verbinding de mycorrhiza schimmels, een groep van netwerkvormende bodemschimmels. Het is een belangrijk verbond, want de ondergrondse netwerken van schimmeldraden verbinden de planten met elkaar, geven hen toegang tot voedingsstoffen en houden toxische stoffen zo veel mogelijk tegen. Het beschermt de plant tegen ziektes en verbetert de wateropname.

Snel aanpassen

De schimmelnetwerken zijn essentieel voor het leven op aarde. Toch dreigen ook de schimmelnetwerken bedreigd en verstoord te worden. Al ziet VUB-professor Joske Ruytinx dat de schimmels een groot adaptief vermogen hebben.

«Sommige schimmels zijn in staat zich snel aan stresssituaties aan te passen, zoals bijvoorbeeld zware vervuiling door metalen of radioactiviteit. Als zij zich dan met bepaalde bomen verbinden, zie je nieuwe vegetatie ontstaan en dat ecosystemen zich herstellen», merkt Ruytinx op.

Landbouw

De grootste bedreigingen voor de schimmels zijn de gevolgen van klimaatverandering en de landbouw, want regelmatig ploegen, doorbreekt het ondergrondse schimmel. Bovendien stelt Ruytinx dat de landbouwgewassen lui zijn geworden door bemesting, waardoor ze zich niet meer verbinden met een ondergronds schimmelnetwerk.

«Dat blijft niet zonder gevolgen. Door schimmelnetwerken te verwoesten, destabiliseren we onze ecosystemen en verliezen we toegang tot een efficiënt systeem van voedingsstoffenrecyclage en koolstofopslag», besluit Ruytinx.