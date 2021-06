Bloedinzamelingen op unieke plaatsen om te lage bloedvoorraad aan te vullen

In heel Vlaanderen kunnen mensen deze zomer bloed geven op bijzondere erfgoedlocaties. Herita, de netwerkvereniging voor onroerend erfgoed in Vlaanderen, en Rode Kruis-Vlaanderen zetten daarmee hun samenwerking verder die vorig jaar van start ging met een bloedinzameling in de vernieuwde Antwerpse Handelsbeurs. Het Rode Kruis hoopt zo trouwe maar ook nieuwe donoren aan te trekken.

Kuststeden

De komende weken zullen onder meer in de Verbeke Foundation in Stekene, de Kunsthal in Gent, Alden Biesen in Bilzen, Eperon d’Or in Izegem, het Havenhuis en De Roma in Antwerpen, C-Mine in Genk en de Grote Post in Oostende bloedinzamelingen worden georganiseerd. Ook in verschillende kuststeden worden bloedinzamelingen georganiseerd, zodat donoren die aan de kust verblijven ook vanuit hun vakantieadres hun steentje kunnen bijdragen.

De campagne ‘Geef voor Elkaar’ die Rode Kruis-Vlaanderen eerder deze maand startte, heeft als doel om dit jaar 50.000 nieuwe donoren te vinden. Dat aantal is nodig om de donorpopulatie op peil te houden. Alleen dankzij alle donoren kan het Rode Kruis voldoende bloedproducten blijven voorzien. Meer info over waar en wanneer je kan doneren, is te vinden op de website. Een afspraak maken is verplicht en kan hier of via 0800 777 00.