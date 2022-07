Bijna helft van werkzoekenden die geen Nederlands kent vindt na jaar een job

In 2021 had bijna een op de vijf werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB een taalachterstand. Ondanks die taaldrempel had 40% van hen tegen de tweede helft van 2021 een job gevonden en na een jaar is dat 47%. Dat meldt Vlaams minister van Werk Jo Brouns, die met de VDAB inzet op taalondersteuning tijdens de opleiding of op de werkvloer.

Zo volgden sinds 2021 5.400 cursisten een taalopleiding via VDAB. 260 werkzoekenden kregen een individuele beroepsopleiding met taalondersteuning (IBO-T). En meer dan 1.000 anderstalige werknemers kregen taalcoaching.

Uit de cijfers van VDAB blijkt immers dat het aandeel werkzoekenden met een taalachterstand Nederlands in de globale populatie werkzoekenden toeneemt. Het is nochtans zo dat in 80% van de vacatures die gepubliceerd wordt op VDAB een goede tot zeer goede kennis van het Nederlands vereist is.

Out of the box denken

Eind vorige maand telde Vlaanderen om en bij de 87.000 openstaande vacatures. Voor minister Brouns betekent dit dat we out of the box moeten denken. «Met een beperkte kennis van het Nederlands maar de juiste taalondersteuning op de werkvloer kan je absoluut aan de slag in Vlaanderen.»

In 2021 volgden 5.453 cursisten opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) bij VDAB en partnerorganisaties. Tijdens deze opleidingen leren anderstaligen Nederlands tijdens een beroepsopleiding voor een bepaald beroep.

In de periode 2014 - maart 2022 zijn 1.631 IBO’s met taalcoaching opgestart voor werkzoekenden met een taalachterstand. Als de werknemer later in zijn eerste jaar van tewerkstelling nog taalcoaching nodig heeft, kan hij gratis gebruik maken van job- en taalcoaching op de werkvloer. Minister Brouns wil dat dit aantal de komende jaren stijgt.

Als de werknemer later in zijn eerste jaar van tewerkstelling nog taalcoaching nodig heeft, kan hij gebruik maken van het gesubsidieerde aanbod job- met taalcoaching op de werkvloer. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat voor de 1.198 uitgevoerde jobcoachings er 983 met taalcoaching zijn.