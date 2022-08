Bijna 30.000 Brusselaars verhuisden vorig jaar naar Vlaanderen

In 2021 zijn 44.905 Brusselaars uit het hoofdstedelijk gewest naar elders in het land verhuisd. Dat blijkt uit gegevens van het statistiekbureau Statbel. Het gaat om het hoogste aantal sinds de data beschikbaar zijn (1992).

Het gros van de vertrekkende Brusselaars trok naar Vlaanderen: een recordaantal van 28.201 mensen verhuisde er in 2021 vanuit het Brussels gewest naartoe, aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren. Ondertussen maakten 13.288 Vlamingen de omgekeerde beweging, een cijfer dat relatief stabiel is.

Ook naar Wallonië verhuisden meer Brusselaars: 16.704, tegenover zowat 15.000 in de jaren voordien. Ook daarbij gaat het om een recordjaar. Met 10.566 verhuizingen trokken dan weer iets minder Walen dan voorheen naar Brussel.

Woningmarkt

Volgens de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars CIB Vlaanderen is de verklaring voor de toenemende Brusselse leegloop te vinden in de woningmarkt. De prijzen om huizen en appartementen zowel te kopen als te huren zijn fors hoger in Brussel, en daarnaast zou ook de coronapandemie, waardoor meer mensen op zoek gingen naar een woning met een tuin, een impact hebben gehad.

De Brusselse leegloop is al lang aan de gang. Sinds het begin van de statistieken in 1992 is het saldo van de interne migratie negatief, wat wil zeggen dat er meer mensen verhuizen naar Vlaanderen en Wallonië dan omgekeerd. In de laatste jaren nam het tempo waarin dat gebeurde wel fors toe: het saldo zakte sinds 2018 van record naar record tot -21.051 in 2021.

Ondanks die evolutie blijft het inwoneraantal van het Brussels gewest groeien tot ruim 1,22 miljoen (+2.667 in 2021), met name door internationale immigratie (netto bijna 17.000 bijkomende inwoners).