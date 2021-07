Bij een derde van de verkeersongevallen in België is een recidivist betrokken

Bij een op de drie ongevallen in ons land zijn bestuurders betrokken die eerder al meerdere verkeersboetes of veroordelingen kregen. Dat meldt verkeersinstituut Vias op basis van een onderzoek bij 15.000 bestuurders.

Uit de studie van Vias blijkt dat recidivisten tussen 2014 en 2019 goed waren voor 35 procent van alle ongevallen. Het gaat om mensen die in die periode ten minste twee verkeersboetes of veroordelingen opliepen, of 3.600 (24 procent) van de 15.000 respondenten. Recidivisten hebben ook 10 procent meer kans om in een ongeval betrokken te geraken dan niet-recidivisten. Nog straffer: hoe meer verkeersovertredingen iemand begaan heeft, in hoe meer ongevallen hij of zij betrokken is.

Nieuw platform

Om het aantal ongevallen te doen dalen, lanceert het verkeersinstituut samen met federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) het platform all-for-zero.be, waar burgers tot 30 september hun mening over onder meer de aanpak en bestraffing van verkeersovertreders kwijt kunnen. «Elke verkeersdode is er een te veel», zegt minister Gilkinet in een persbericht. «Met All for Zero bundelen we onze krachten om de ambitie van de federale regering te realiseren: 0 verkeersdoden tegen 2050.»

Burgers kunnen op het platform hun antwoord geven op drie vragen: hoe maken we de openbare ruimte veiliger, waarom brengen en we onszelf en anderen in gevaar en welke alternatieve maatregelen en sancties voor overtreders zijn gepast? Verschillende burgers zullen die thema’s in de loop van september ook bespreken in burgerpanels. De input van beide kanalen zal worden gebruikt bij de opmaak van een federaal plan voor de verkeersveiligheid.

Via korte filmpjes op sociale media zullen Belgen de komende weken en maanden ook getuigenissen delen om anderen aan te sporen deel te nemen aan de enquête en burgerpanels.