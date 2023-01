Bende van Nijvel: Ex-rijkswachter Robert Beijer aangehouden in Thailand

In de zaak rond de Bende van Nijvel is ex-rijkswachter Robert Beijer aangehouden in Thailand. In Pattaya vindt momenteel een huiszoeking plaats in de woonst van de voormalige Belgische rijkswachter, schrijven Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en RTBF woensdagochtend.

In de woning van Beijer wordt door het Belgische gerecht gezocht naar elementen die hem aan de Bende van Nijvel kunnen linken. Maar het zijn de Thaise autoriteiten die Beijer hebben gearresteerd omdat hij illegaal in het land verbleef.

Al meersmaals verdacht

Robert ‘Bob’ Beijer is geen onbekende naam in zaak. Hij werd al enkele keren in verdenking gesteld, maar werd nooit aangeklaagd wegens gebrek aan bewijs. Zelf ontkent hij iets met de zaak te maken te hebben.

Beijer werd wel al eerder veroordeeld in 1995 voor zijn betrokkenheid bij de moord op een Libanese diamanthandelaar, heling, illegale wapendracht en nog enkele andere kleinere misdrijven.Zijn rechterhand Madani Bouhouche werkte samen met Beijer als rijkswachter, maar belandden in de criminaliteit in de jaren tachtig. Beiden werden veroordeeld: Bouhouche kreeg 20 jaar dwangarbeid, Beijer ging 14 jaar de cel in maar kwam vervroegd vrij in 1999. Sindsdien verblijft Beijer in Thailand.

De Bende van Nijvel maakte 28 doden bij verschillende gewelddadige overvallen in supermarkten.