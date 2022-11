BELGODYSSEE. Jongerenwerkloosheid in Brussel daalt: «Ik voel veel energie van alle jongeren»

Jongeren zijn de energie van morgen. Toch is één op de vier in Brussel werkloos. Dankzij de steun van jeugdwerkers en tal van organisaties vinden meer en meer jongeren de weg naar een duurzame job. Twee van hen zijn Ina (19) en Mehdi (30). Zij volgen een oriëntatietraject bij Art2Work in Molenbeek. «Mochten deze organisaties niet bestaan, dan zouden wij ons verloren voelen.»

In oktober telde Brussel 9.654 werklozen jonger dan 25 jaar. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Brusselse tewerkstellingsdienst Actiris. Die cijfers zijn niet abnormaal, volgens Jan Gatz, woordvoerder van Actiris. «Jongerenwerkloosheid is kenmerkend voor een grootstad», legt hij uit. «Brussel trekt enerzijds veel rijkdom aan. Er zijn veel mensen die hooggeschoold zijn en gemakkelijk een job vinden. Anderzijds zijn er ook veel mensen met een veel minder sterk profiel, met minder ervaring en met andere problemen die een rol kunnen spelen in hun zoektocht naar werk.»

Nieuw ritme

Ina (19) en Mehdi (30) zijn allebei op zoek naar een duurzame baan. Ina deed een aantal tijdelijke jobs in de horeca, maar droomt ervan om zangeres te worden. Mehdi werkte een aantal jaar als chocolatier om thuis geld in het laatje te brengen, maar wil eigenlijk jeugdanimator worden. Beiden volgen momenteel een traject van zes weken bij de jeugdorganisatie Art2Work in Molenbeek. Daar bouwen ze aan hun eigen professionele project. «Ik ben naar hier gekomen, omdat ik verloren liep in het leven», vertelt Ina. «Bij Art2Work heb ik weer een ritme gevonden.» Voor Mehdi voelt het goed om zich niet alleen te voelen: «Mensen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten, dat is geruststellend.»

Vertrouwen in maatschappij herstellen

De jongerenwerkloosheid in Brussel gaat de goede kant op. «In 8 jaar tijd is de jongerenwerkloosheidsgraad in onze hoofdstad gehalveerd», zegt Jan Gatz. Dat heeft de Brusselse tewerkstellingsdienst niet op z’n eentje voor elkaar gekregen. «Actiris staat daarvoor niet dicht genoeg bij de jongeren», legt Gatz uit. «Ze zien ons als een grijs, groot instituut dat geen idee heeft van wat zij nodig hebben. Daarom werken we met tientallen partners die veel dichter bij jongeren staan en die hen beter kunnen begeleiden.»

Foto S. Thuysbaert

Een van de partners van Actiris is Jesvzw, een andere jeugdorganisatie uit Molenbeek. «In mijn werk is het heel belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met de jongeren», zegt Lorenzo, jobcoach bij Jesvzw. Hij begeleidt jonge mensen tussen 18 en 30 jaar uit Brussel die ingeschreven zijn bij Actiris. «Vaak hebben jongeren een wantrouwen ten opzichte van maatschappelijke instanties. Velen van hen hebben slechte ervaringen met school en de politie. Ook bij Actiris denken ze meteen aan controle.» Via organisaties als Jesvzw en Art2Work vinden jongeren opnieuw aansluiting bij de rest van de maatschappij. «Doordat ze ons vertrouwen, krijgen ze opnieuw vertrouwen in die instanties», zegt Lorenzo.

Energie van morgen

De begeleiding van jeugdwerkers verbreedt de kijk van de jeugd op zichzelf, op de toekomst en op de samenleving, «maar uiteindelijk doen de jongeren het vooral zelf», vindt Lorenzo. Daar sluit Mehdi zich bij aan. «Ik voel veel energie van alle jongeren en begeleiders hier bij Art2Work, maar je moet zelf ook alles geven. Die energie komt niet uit het niets.»

Foto S. Thuysbaert

Binnen een paar weken loopt het traject van Ina en Mehdi bij Art2Work af. «Ik geloof dat dit het begin is van een nieuwe levensfase voor veel deelnemers uit onze groep», aldus Mehdi. Ook Ina kijkt met meer vertrouwen naar de toekomst. «Ik heb een nieuw ritme gevonden, een betere levensstijl en maak weer plannen», zegt ze. «Ik geloof meer en meer in mijn droom om zangeres te worden en weet nu dat ik daarnaast graag iets sociaals zou doen.» Mochten organisaties als Art2Work niet bestaan? «Dan zouden veel jongeren zich verloren voelen.»

Over de auteurs

Ik ben Siska Thuysbaert ( foto rechts), masterstudente journalistiek aan de VUB in Brussel. Ik heb al een diploma taal-en letterkunde (Latijn-Italiaans) op zak. Ik ben afkomstig uit Sinaai, maar vertoef tegenwoordig vooral in Brussel. In de stad vind ik vaak inspiratie voor boeiende reportages. Als journalistie in spe kan ik zowel mijn passie voor taal als mijn nieuwsgierigheid naar de wereld de vrije loop laten. Samen met mijn Franstalige collega Alexandre Noppe ( links) vorm ik het derde duo van de Belgodyseewedstrijd 2022.

Het thema van de Belgodysseewedstrijd 2022 is de energie van morgen. Hoewel de huidige energiecrisis en de vraagtekens rond de energie van de toekomst perfecte insteken zijn voor een reportage, wouden Alexandre en ik het over een andere boeg gooien. De energie van morgen, zijn dat niet de jongeren? Al snel bleek dat jongerenwerkloosheid in Brussel een reëel probleem is. Hoe verloopt de zoektocht van jongeren naar een duurzame job?