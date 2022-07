Belgische werknemers zijn vanaf vandaag ‘vrijgesteld’ van belastingen

De Belgische werknemers vieren vandaag hun ‘Tax Liberation Day’, de dag waarop ze in theorie niet langer belastingen betalen en dus voor eigen rekening beginnen te werken. Dat blijkt uit de studie ‘The Tax Burden on Global Workers’ (’De belastingdruk op werknemers wereldwijd’), zo werd bij het consultancybureau EY vernomen.

België zit al vele jaren bij de landen met de zwaarst belaste werknemers. Van de 34 landen die de studie onderzocht, staat België op de derde plek. Alleen Frankrijk en Oostenrijk belasten hun werknemers gemiddeld meer. In Zuid-Afrika (8 maart), de Verenigde Staten (10 april) en Cyprus (15 april) valt «Tax Liberation Day» het vroegst.

Belgen bij hoogste belastingbetalers

Het «effectieve belastingtarief» (inclusief btw) voor een Belgische werknemer bedraagt volgens de studie nu 53,5 %, tegenover een gemiddelde van 43,9 % in de Europese Unie. Een werkgever in België moet 2,08 euro uitgeven opdat een gemiddelde werknemer netto 1 euro zou overhouden.

In vergelijking met 2013 zijn de Belgische werknemers 24 dagen eerder «bevrijd» van belastingen en ontvangen ze 4.800 euro meer aan nettojaarloon, luidt het. Maar volgens het Institut économique Molinari, een onafhankelijke, non-profit onderzoeks- en onderwijsorganisatie die de studie uitvoerde, is er sinds 2019 geen vooruitgang meer. «Nu het coronavirus blijft aanhouden en de inflatie stijgt, is het tijd voor de regering om een nieuwe koers uit te zetten», vindt medeauteur James Rogers. «In andere landen betalen de loontrekkenden minder sociale bijdragen en belastingen, terwijl zij in ruil daarvoor betere gezondheidszorg, beter onderwijs en betere sociale voorzieningen krijgen.»