Belgische vliegtuigen kunnen mogelijk vrijdag in Kaboel landen, verschillende Belgen al gerepatrieerd

Het kernkabinet bestaande uit premier Alexander De Croo en zijn vicepremiers zette maandagmiddag het licht op groen voor een evacuatiemissie uit Afghanistan. Duizenden mensen trachten het land te verlaten via de internationale luchthaven van de hoofdstad Kaboel nu de radicaalislamitische talibanstrijders er de macht hebben overgenomen.

Dinsdagmiddag vertrok al een eerste toestel, een kleinere Falcon 7X met diplomaten en een voorbereidingsteam aan boord, naar Islamabad, de Pakistaanse hoofdstad. De Belgische ambassade daar volgt er de situatie in Afghanistan op. Woensdagvoormiddag vertrokken dan twee C130-transportvliegtuigen vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. Die maken een tussenlanding in Cyprus en vliegen daarna door naar Islamabad, waar ze donderdag rond de middag zouden moeten aankomen. Het grotere A400 M-toestel van Defensie vertrekt woensdagnamiddag en vliegt in één keer naar Islamabad. De aankomst van dat vliegtuig in Pakistan wordt verwacht in de nacht van woensdag op donderdag.

Over en weer vliegverkeer

Enkel de twee C130’s vliegen daarna door naar Kaboel. Dat is gepland voor vrijdagvoormiddag. De twee toestellen hebben elk een capaciteit van 50 tot 70 personen en zullen over en weer vliegen tussen Kaboel en Islamabad om mensen te evacueren. Hoeveel vluchten er zullen nodig zijn en hoelang de evacuatiemissie zal duren, is voorlopig nog niet duidelijk. Het volledige Belgische detachement dat wordt ingezet voor de operatie bestaat uit een honderdtal personen, klinkt het in een persbericht van Buitenlandse Zaken. De precieze samenstelling van dat team wordt niet vrijgegeven, maar volgens goede bronnen gaat het onder meer om een zestiental technici en een zestigtal personen die instaan voor de veiligheid.

Verschillende Belgen al gerepatrieerd

In de Falcon die intussen al is aangekomen in Islamabad zaten een voorbereidings- en een consulair team. Dat laatste zal vanop de luchthaven van Kaboel werken en terugkoppelen naar de Belgische ambassade in Islamabad en de luchthavenautoriteiten. Zij bekommeren zich ook over de opvang van de passagiers. De militaire voorbereidingsequipe neemt dan weer de nodige contacten op met de lokale autoriteiten om de vluchten tussen Islamabad en Kaboel te kunnen uitvoeren. In eigen land zorgen de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken en de diensten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi voor de identificatie van de personen die België kan repatriëren.

Hoeveel dat er precies zijn is niet geweten, maar de regering wil in elk geval Belgen en hun gezinnen evacueren, net als Afghaanse medewerkers zoals tolken en fixers en vrouwen- en mensenrechtenactivisten. Intussen heeft Nederland reeds zestien mensen met de Belgische nationaliteit geëvacueerd uit Kaboel. De Belgen zitten samen met 35 Nederlanders, twee Duitsers en twee Britten aan boord van een transportvliegtuig dat woensdagmiddag is vertrokken uit de Afghaanse hoofdstad, maakt de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld bekend. Het toestel, een C-17, is onderweg naar de Georgische hoofdstad Tbilisi. Eerder kon ook Frankrijk al een Belg evacueren uit Kaboel. Dat gebeurde dinsdag al.