Belgische kinderen gestrand in Duitsland na busongeval

In Duitsland is een bus met 38 kinderen van een lagere school uit het Oost-Vlaamse Liedekerke gestrand na een busongeval. Ze waren in de nacht van dinsdag op woensdag op de terugweg van sneeuwklassen en worden opgevangen in een sporthal nabij het Beierse Wachenroth. Op de bus reden ook een 20-tal leerlingen van basisschool Den Top uit Sint-Pieters-Leeuw mee.

De bus reed in een colonne van drie op een versmallende snelweg. Het eerste voertuig reed erlangs, maar de tweede bus zou rond half drie vannacht een signalisatiepost geraakt hebben. De derde bus zou in de file beland zijn. Het is nog niet duidelijk waarom de chauffeur de inschattingsfout heeft gemaakt.

Burgemeester Steven Van Linthout (cd&v) van Liedekerke zegt dat de directie via verschillende kanalen de betrokken ouders op de hoogte heeft gebracht. «Het is een hele geruststelling dat er niemand gewond is», zegt hij. «Het had veel erger kunnen aflopen.»

Onderzoek

VOK, de vereniging die openluchtklassen organiseert voor het katholiek onderwijs, had reisorganisatie Intersoc ingeschakeld om de rit in te plannen. Er werd een Limburgse firma ingeschakeld met een goede reputatie, zegt algemeen directeur Johan Swinnen. De politie voert een onderzoek om de precieze omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen.

Intersoc werkt al langer samen met het bedrijf, dat ook eigenaar is van de derde bus in de colonne. Die heeft de leerlingen in de bus van het ongeval naar de sporthal gebracht. Intersoc zegt dat het ongeval geen gevolgen heeft voor andere skireizen die de organisatrie heeft ingepland. «Morgen vertrekken er opniew sneeuwklassen», zegt Swinnen. «Voor ons heeft dit geen gevolgen.»

Geen gewonden

De chauffeur is na de aanrijding lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht, maar van de leerlingen en begeleiders raakte niemand gewond. De kinderen ontvangen psychologische bijstand indien nodig en krijgen voedsel en drank aangeboden.

Bij thuiskomst zal het CLB ter beschikking staan. Een andere bus is onderweg om alle gestrande leerlingen woensdag nog naar huis te brengen.