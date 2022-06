Belgische consument krikt vertrouwen maand na maand beetje op

Het consumentenvertrouwen is in juni opnieuw gestegen. De graadmeter van de Nationale Bank herstelde zich voor de derde maand op rij met enkele punten, na de forse deuk die in maart volgde op de Russische invasie in Oekraïne en bijhorende gevolgen.

De indicator van het consumentenvertrouwen vlagt in juni af op -11, tegenover -13 in mei en -14 in april, zo leert de consumentenenquête. In maart was het consumentenvertrouwen nog 17 punten gekelderd tot -16.

Financiële situatie blijft moeilijk

«Voor de derde opeenvolgende maand zijn de consumenten optimistischer, hoewel ze hun verwachtingen voor de arbeidsmarkt neerwaarts hebben bijgesteld. De vertrouwensindicator blijft echter onder zijn langetermijngemiddelde, aangezien slechts een derde van de forse daling van maart in drie maanden tijd werd goedgemaakt», legt de Nationale Bank woensdag uit.

De verwachtingen van de bevraagde consumenten over de algemene economische situatie in België stegen opnieuw. Maar de vrees voor een toename van de werkloosheid nam anderzijds weer toe. Voorts verwachten de huishoudens dat hun financiële situatie de komende maanden slechts zeer lichtjes zal verbeteren. De huishouden zijn ook positiever gestemd over hun spaarintenties.