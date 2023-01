Belgisch team tovert met butternutfrietjes en wafels op Bocuse d’Or

Het Belgische team heeft zondag deelgenomen aan de wereldfinale van de Bocuse d’Or in Salon international de la restauration (Sirha) in het Franse Lyon. Chef-kok Sam van Houcke toverde een schotel op tafel met «een versie van Belgische frieten met butternut en een dessert op basis van Belgische wafel met chocolade». Dat valt te lezen op de Facebookpagina van «de Olympische Spelen van de gastronomie».

Zondag streden, in volgorde van aantreden, teams uit Noorwegen, China, België, Marokko, Japan, Chili, Nieuw-Zeeland, Canada, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Sri Lanka. Maandag volgen de teams van Denemarken, Hongarije, Colombia, Frankrijk, Zuid-Korea, Estland, Mexico, Australië, IJsland, de Verenigde Staten, Finland en Mauritius.

Gezonde voeding voor kinderen

Het thema van deze editie van de Bocuse d’Or is ‘Feed the kids’, waarmee de Franse organisatie het belang van voeding voor de gezondheid van kinderen wil benadrukken. De chefs moeten een menu presenteren rond pompoen en in het hoofdgerecht ook een ei gebruiken. Verder staan nog zeeduivel met coquilles en een garnituur van plantaardige producten en een stoofpotje met groenten uit de vertegenwoordigde landen, mosselen en croutons, op het menu.

Sam Van Houcke, die het Belgische team leidt, is uitbater van het restaurant Maste in Gent. Zijn team op de wedstrijd bestaat uit coach Archibald de Prince en president Lode De Roover. Die moeten ervoor zorgen dat Van Houcke zich in de aanloop naar en tijdens de wedstrijd enkel op het koken moest concentreren. De Roover, chef bij Fleur de Lin in Zele, vertegenwoordigde ons land al op de wereldfinales van 2017 en 2019.

In totaal heeft België sinds de oprichting van de wedstrijd zes medailles gewonnen, maar de laatste dateert alweer van 1999. Toen won Ferdy Debecker brons. Bij de vorige editie, in 2021, moest het Belgische team zich door de coronacrisis terugtrekken.