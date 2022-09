België kan vaccinatiecampagne apenpokken opschalen

België gaat de doelgroep voor de vaccinatie tegen het apenpokkenvirus uitbreiden. Dat kondigt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan. Ons land kan 6.000 extra mensen inenten omdat de vaccins nu ook in de huid mogen worden geïnjecteerd in plaats van in de spier, waardoor er een lagere dosis kan worden gebruikt. Daarnaast krijgt ons land 1.500 vaccins in bruikleen van Nederland.

Vanaf volgende week mogen de vaccins in de huid worden toegediend, in plaats van in de armspier. Dat is het gevolg van een positief advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA en de Hoge Gezondheidsraad. Omdat er voor een intradermale injectie een kleinere dosis nodig is, kunnen er meer mensen gevaccineerd worden met dezelfde hoeveelheid vaccin. Daarnaast krijgt België 1.500 vaccins van Nederland. Die doses geven we later terug, stelt Vandenbroucke. In totaal kunnen daardoor er 6.000 extra mensen gevaccineerd worden.

Extra doelgroepen

Als gevolg daarvan breidt ons land de prioritaire doelgroep van het vaccin uit naar mannen die seks hebben met mannen en in het voorbije jaar één seksueel overdraagbare ziekte hebben gehad. Voordien moest men minstens 2 SOA’s gehad hebben in de afgelopen twaalf maanden. Ook mannelijke en transgender sekswerkers, personen met ernstige immuunstoornissen, laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt en vrouwen die HIV-positief zijn of preventieve PrEP-therapie krijgen, komen in aanmerking voor vaccinatie. De HIV-referentiecentra die de vaccinatie organiseren beginnen de extra doelgroepen volgende week uit te nodigen.

België telt volgens Sciensano wekelijks 36 gevallen van apenpokkenvirus, tegenover 47 in de week ervoor. Er zijn ruim 1.500 mensen gevaccineerd, op een totaal van 3.220 vaccins.