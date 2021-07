België haalt tweede Olympische medaille binnen met judoka Matthias Casse

Judoka Matthias Casse heeft zojuist de bronzen medaille behaald in de klasse tot 81 kilogram op de Olympische Spelen in Tokio. De 24-jarige Casse won in de kamp om het brons met ippon van de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 3). Hij bezorgde België zo een tweede medaille op deze Spelen, na het zilver van Wout van Aert op de wegrit.