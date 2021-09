Beelden tonen moment waarop terrorist uitgeschakeld wordt in Nieuw-Zeeland (video)

Vrijdagmorgen heeft een IS-terrorist verschillende mensen aangevallen met een mes in een supermarkt in Nieuw-Zeeland. De man werd vrijwel meteen doodgeschoten door de politie. Dat moment werd gefilmd.

De terrorist, een man met de Sri Lankaanse nationaliteit, viel met een mes winkelende mensen aan in de New Lynn-supermarkt in Auckland. Daarbij raakten zes mensen gewond, onder wie drie zwaargewonden die in kritieke toestand verkeren. Binnen de 60 seconden na de aanval kon de politie de terrorist doodschieten. Op videobeelden van een winkelende vrouw zijn meerdere schoten te horen.

Gewelddadige extremist

Premier Jacinda Ardern bevestigde dat het om «een terroristische daad op onschuldige Nieuw-Zeelanders» ging die «gepleegd werd door een gewelddadige extremist, geïnspireerd door Islamitische Staat». «Wat vandaag gebeurde was verachtelijk, het was hatelijk, het was fout. De daad werd uitgevoerd door een individu, niet door een geloof, gegrepen door een ideologie die niemand hier ondersteunt», aldus Ardern.

In de gaten gehouden

De man woonde al tien jaar in Nieuw-Zeeland en was al vijf jaar gekend bij de politie. Hij werd voortdurend gemonitord, maar dat hield hem niet tegen om deze aanslag te plegen. «De realiteit is dat, wanneer je iemand 24/7 bewaakt, het niet mogelijk is om op elk moment onmiddellijk naast hem te staan. Het personeel greep zo snel mogelijk in en voorkwam verdere verwondingen in een angstaanjagende situatie», reageert politiecommissaris Andrew Costner.