IN BEELD. Zo rouwt de wereld om Queen Elizabeth II

Vanuit de hele wereld stromen na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II bedroefde reacties binnen. Overal wordt in de media en in het straatbeeld hulde gebracht aan de langst regerende koningin uit de Britse geschiedenis.

Na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II hangt donderdagavond de vlag halfstok boven Buckingham Palace.

AFP / N. Halle’n

Duizenden mensen rouwen bij Buckingham Palace

Duizenden mensen hebben zich na het overlijden van koningin Elizabeth II verzameld bij Buckingham Palace. Ook bij andere koninklijke residenties wordt donderdag gerouwd om de dood van de 96-jarige vorstin.

Zuma Press

Zuma / P. Lewis

AFP/ D. Leal

Eiffeltoren in het donker, Empire State Building zilver verlicht

Op verschillende gebouwen wereldwijd is de verlichting donderdagnacht aangepast als eerbetoon aan de donderdag overleden Britse Queen. Zo kondigden de uitbaters van de Eiffeltoren op Twitter aan dat de lichten van het beroemde gebouw in Parijs vanaf middernacht zijn gedoofd. Ook de lichten van het reuzenrad London Eye in de Britse hoofdstad gingen bij zonsondergang uit. Het Empire State Building in New York zal dan weer oplichten in paars en zilver als eerbetoon aan de koningin.

Brazilië kondigde donderdag daarnaast drie dagen rouw af. «In het hele land wordt een officiële rouwperiode van drie dagen afgekondigd, die ingaat op de datum van publicatie van dit decreet, als teken van verdriet om het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II», zei de regering van het Zuid-Amerikaanse land in een decreet. De Braziliaanse regering tweette ook een afbeelding van een jonge koningin Elizabeth tijdens haar kroning als eerbetoon aan de monarch.

Rio - AFP / M. Pimentel

Piccadilly Circus in Londen - Zuma / V. Valcic

De Amerikaanse president Joe Biden tekent het rouwregister voor de Britse Queen, samen met echtgenote Jill. - Zuma / C. Kleponis

Britse kranten rouwen om Elizabeth

Op de voorpagina’s van Britse kranten gaat het vrijdagochtend maar om één ding: de dood van koningin Elizabeth. Met paginagrote recente of juist decenniaoude afbeeldingen van de Queen wordt haar leven herdacht. «We hebben van u gehouden, mevrouw», schrijft The Sun. «U deed uw plicht», meldt The Daily Star.

AFP / P. Ellis

Verschillende kranten, waaronder The Guardian en The Times, publiceren een portret dat in 1953 werd gemaakt bij de kroning van Elizabeth. «Een leven in dienst», schrijft The Times bij de afbeelding. The Guardian wijdt negentien pagina’s aan het leven van de Queen (1926-2022).