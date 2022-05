IN BEELD. Saoedi-Arabië en Irak geteisterd door extreme zandstorm

Een zandstorm heeft dinsdag Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, en andere delen van het land getroffen. Door de storm is het zicht verminderd en heeft het verkeer hinder ondervonden. Maandag werden er in Irak 4.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen.

Het Saoedisch weercentrum voorspelde dinsdag «stoffige winden die het zicht verminderen» in het oosten van het land en in de hoofdstad Riyad. Dat meldt SPA, het persagentschap van het land. In het westen van het land worden gelijkaardige omstandigheden verwacht, onder andere in de heilige steden Mekka en Medina.

AFP / F. Nureldine

Op digitale borden langs de snelwegen naar Riyad worden automobilisten aangespoord om hun snelheid te verlagen wegens het slechte zicht door de storm. De auto’s en gebouwen in het stadscentrum zitten onder het zand. De iconische torens van Riyad zijn van op een paar honder meter onzichtbaar, merkte een verslaggever van het Franse persagentschap AFP op.

AFP / F. Nureldine

Zandstormen komen wel vaker voor in Saoedi-Arabië in deze tijd van het jaar. Maar de laatste maanden komen ze steeds vaker voor. Ook buurland Irak wordt door gelijkaardige stormen geteisterd. Daar hebben zich sinds midden april al acht zandstormen voorgedaan. In het nabijgelegen Iran zijn dinsdag in verschillende provincies overheidskantoren, scholen en universiteiten gesloten wegens het extreme weer. De autoriteiten van Saoedi-Arabië hebben nog geen specifieke maatregelen aangekondigd om het weer het hoofd te bieden.

4.000 patiënten opgenomen in Irak

In Irak werden door een zandstorm maandag meerdere overheidsdiensten en luchthavens gesloten, zo meldt het Franse persagentschap AFP. Bovendien werden minstens 4.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen.

AFP / H. Faleh

Sinds midden april hebben al acht zandstormen het land geteisterd. Bij de laatste keer is zelfs één iemand overleden door ademhalingmoeilijkheden. Nu zouden wel alle patiënten de nodige zorg hebben gekregen, bevestigt het ministerie van Volksgezondheid.

AFP / H. Faleh

Volgens experts is Irak één van de meest kwetsbare landen voor de gevolgen van klimaatverandering en woestijnvorming. Volgens voorspellingen zal het land in de komende twee decennia «272 stofdagen» per jaar kennen. Volgens het ministerie van Leefmilieu zullen dat er tegen 2050 zelfs driehonderd zijn.