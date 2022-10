IN BEELD. Mensenzee begroet wereldkampioen Remco Evenepoel op Grote Markt Brussel

Wereldkampioen wielrennen en winnaar van de Vuelta Remco Evenepoel is zonet onder luid gejuich en applaus op het balkon van het Brusselse stadhuis verschenen. De wielerkampioen was korte tijd eerder op het stadhuis verwelkomd door burgemeester Philippe Close, nadat hij eerder zondagmiddag in zijn woonplaats Dilbeek al gehuldigd werd als ereburger.