Bedrijven zijn beducht voor ‘terug naar kantoor’-golf van werknemers die willen besparen

De afgelopen jaren bespaarde een toenemend aantal dienstenbedrijven op hun kantoorruimte. Er werd gekozen voor kwalitatieve maar kleinere gebouwen. Dat werd gekoppeld aan hybride werken en telewerken, waarbij men niet langer elke dag naar kantoor kwam en het concept van een vast bureau voor iedereen werd verlaten. De coronacrisis versterkte die trend nog.

Stoelen bijzetten

Bedrijven stellen vast dat vooral dinsdag en donderdag de piekmomenten zijn. «Dat zijn de dagen waarop men bij voorkeur op kantoor werkt. Als iedereen terugkomt, zullen we stoelen moeten bijzetten», zegt Axel Smits, voorzitter van PwC Belgium, een van de grote audit- en adviesgroepen. «Er is geen vast bureau voor elke medewerker.»

Spreidstand

Tussen bedrijven en werknemers dreigt ook een spanningsveld. Na afloop van de coronabeperkingen bleven veel werknemers liever maximaal thuiswerken. Dat lieten ze in cao’s opnemen. Op sommige dagen kwam nog maar 20% van de werknemers naar kantoor. Niet alle werkgevers waren daar even enthousiast over. Nu zijn bedrijven zelf vragende partij dat werknemers thuiswerken om zo de kantoorkosten te drukken.