Bedienden en arbeiders vragen een duidelijker werkvloerbeleid, ook na de pandemie

De coronacrisis heeft de werksituatie bij bedrijven en organisaties definitief veranderd. Toch ontbreekt bij de meerderheid van de werkplekken een duidelijk omkadering voor de aanpassingen die er kwamen door de pandemie, zoals hybride werken en sanitaire maatregelen. Volgens onderzoek van arbeidsmotivatie-expert Anja Van den Broeck in opdracht van hr-dienstenverlener Tempo-Team, vragen bedienden en arbeiders een concreter werkvloerbeleid. De online enquête bevroeg 2.589 werknemers en 505 werkgevers in België.

Hybride werken, afwisselend thuis en op de werkplek, steeg in populariteit sinds het begin van de pandemie. Toch blijkt dat werkgevers onvoldoende of zelfs niet inzetten op deze werkvorm. Zo wil een op de vijf werkgevers zijn werknemers nooit van thuis laten werken. 16 procent van de ambtenaren en bedienden wordt zelfs onder druk gezet door hun leidinggevenden om op kantoor te werken, aldus het onderzoek.

Voordelen van hybride werken

Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team, onderstreept de voordelen van de werkvorm. «Hybride werkers scoren op vlakken zoals optimisme, werk-privébalans, motivatie, jobinhoud en geluk significant beter dan werknemers die verplicht enkel op kantoor werken.»

Hybride werken kan succesvol zijn mits een goede omkadering met de juiste afspraken en managementstijl. Bij de meerderheid van de werkgevers is er nog geen concreet telewerkbeleid. Volgens professor Van den Broeck spreken collega’s het best zelf af wie waar werkt. Een kwart doet dit al. Maar vaak is de invulling van het telewerkbeleid te vaag. «Het is aangewezen dat werknemers binnen een vastgelegd kader de ruimte krijgen om op vrijwillige basis onderling werkafspraken te maken», stelt Van der Linden die pleit voor een duidelijke regeling.

Veiligheid

Niet alleen bedienden vragen om een aangepaste regeling, ook arbeiders verwachten in het postcoronatijdperk een concreet werkvloerbeleid. Bijna de helft wil een vastgelegd sanitair beleid en een derde wil meer aandacht voor veiligheid op de werkvloer. «Arbeiders hechten enorm veel belang aan een correcte, hygiënische werkomgeving met aandacht voor de geldende coronamaatregelen», zegt professor Van den Broeck.