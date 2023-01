Autopsie op teruggevonden tienermeisje uit Anderlecht vindt maandag plaats

De autopsie op het lichaam van het tienermeisje uit Anderlecht dat vrijdag dood is teruggevonden in Luik vindt maandag plaats. Dat heeft de Procureur des Konings van Luik zaterdag gezegd aan Belga.

Het 14-jarige meisje werd teruggevonden in Ougrée nadat eerder al een man van 37 jaar dood werd aangetroffen in Plainevaux, even verderop. In de wagen van de man die vlakbij geparkeerd stond werd een meisje van 2,5 jaar oud gezond en wel aangetroffen. De twee meisjes uit Anderlecht waren sinds donderdag vermist. Het zou gaan om zussen.

Contact via sociale media

Volgens het parket van Luik zijn beide feiten gelinkt. De dertiger zou via sociale media contact hebben opgenomen met het tienermeisje en haar hebben voorgesteld om te gaan winkelen, waarna ze ergens in het Brusselse zouden hebben afgesproken. Het meisje zou haar kleine zusje hebben meegenomen naar die afspraak. De twee werden donderdagavond als vermist opgegeven.

Opzettelijke doodslag

De autopsie op het lichaam van de tiener vindt maandag plaats, zegt de procureur des konings van Luik zaterdag. De doodsoorzaak is niet bekend, maar het zou wel gaan om opzettelijke doodslag. Volgens de procureur zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er nog een derde persoon zou betrokken zijn in het dossier.