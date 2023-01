Autodeelplatform Poppy breidt vloot uit met 2.000 extra auto’s

Poppy Mobility, het autodeelplatform van Volkswagen-verdeler D’Ieteren, gaat zijn vloot deelauto’s in de komende maanden uitbreiden van 1.000 naar 3.000. Dat meldt het bedrijf.

Poppy zegt dat de uitbreiding nodig is om aan de groeiende vraag van de 200.000 gebruikers te voldoen.

De app is beschikbaar in Brussel, Antwerpen, Mechelen, Gent, Lier en op luchthavens in Zaventem, Antwerpen en Charleroi. Momenteel bestaat het aanbod uit 1.000 auto’s, 50 bestelwagens, 2.000 steps en 160 deelfietsen.

‘High-end’ auto’s

Een andere nieuwigheid is dat het bedrijf ook duurdere ‘high-end’ auto’s gaat delen, zoals de Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq en Audi A4. Enkel gebruikers ouder dan 26 jaar kunnen die huren. Voor die premiumwagens kiest het bedrijf voor sobere kleuren, en stapt het dus af van de herkenbare rode kleur.