Autocar rijdt op vrachtwagen in Destelbergen: E17 dicht, chauffeur merkte mogelijk door gsm file te laat op

De E17 van Antwerpen naar Gent is volledig dicht ter hoogte van Destelbergen. Daar is een autocar ingereden op een vrachtwagen. Dat melden het Vlaams Verkeerscentrum, de brandweerzone Centrum en de federale politie. Er is sprake van 19 gewonden. Intussen is de buschauffeur die gekneld zat bij het ongeval op de E17 in Destelbergen door de hulpdiensten bevrijd. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht maar hij verkeert niet in levensgevaar.

Al het verkeer richting Gent moet de snelweg verlaten in Beervelde en een omleiding volgen in de omgeving naar knooppunt Destelbergen.

Het ongeval gebeurde rond 12 uur in de richting van Gent. Het ging om een botsing tussen een Nederlandse autocar en een vrachtwagen, maar de omstandigheden worden nog onderzocht. De chauffeur van de bus zat een tijdlang gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Op de bus raakten in totaal 19 inzittenden, vooral oudere personen, lichtgewond.

Mogelijk gsm-gebruik

De buschauffeur werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar. Zowel de buschauffeur als de chauffeur van de vrachtwagen legden een negatieve alcohol- en drugstest af. Het parket Oost-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan. De buschauffeur verklaarde dat hij de file in Destelbergen, waarin de vrachtwagen stond, te laat had opgemerkt.

Het rijbewijs van de man werd ingetrokken voor vijftien dagen. De gsm van de chauffeur werd ook in beslag genomen. Het toestel zal uitgelezen worden, om na te gaan of hij het gebruikte achter het stuur. Bestuurders mogen elektronische apparaten enkel gebruiken als die in een houder bevestigd zijn, maar het onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

Twee uur file

Er staat een file vanaf Lokeren en de wachttijd kan oplopen tot twee uur. Het Verkeerscentrum vraagt om de omgeving te vermijden. «Het was al druk op de E17 toen het ongeval gebeurde», zegt Peter Bruyninckx. «Het ongeval zelf gebeurde op de middenrijstrook, maar de hulpdiensten hebben alle rijstroken afgesloten. Er zijn al zeker acht ziekenwagens ter plaatse, want er werden heel wat gekwetsten gemeld. De chauffeur van de bus wordt momenteel bevrijd.» De toestand van de man is nog niet bekend.

Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal aanslepen. Het verkeer op lange afstand wordt gevraagd om van Antwerpen naar de kust via de E34/A11 Brugge om te rijden.