Astma-medicijn van 159.000 Belgen veel gevaarlijker dan gedacht

In 1997 kwam Montelukast op de markt: een geneesmiddel tegen astma dat gaandeweg ook steeds meer werd voorgeschreven aan patiënten die kampten met allergieën. Maar bijna een kwarteeuw later is duidelijk dat bijwerkingen die volgens de bijsluiter ‘soms’ voorkomen, zich veel vaker voordoen. Bovendien zijn ze ernstig: veranderingen in gedrag en stemming, slaapproblemen, angsten, agressief gedrag of vijandigheid, zelfs depressie en suïcide.

Waakzaamheid

Huisarts Patrik Vankrunkelsven (KU Leuven) en arts-journalist Marleen Finoulst kaarten het probleem aan in het Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg. Hun bezorgdheid is dat ook in ons land nog steeds 159.000 patiënten, van wie 39.000 onder 18 jaar, het medicijn voorgeschreven krijgen. Vankrunkelsven roept op tot waakzaamheid en vraagt dat er wordt nagedacht om de terugbetaling van het medicijn te koppelen aan voorwaarden. Het Riziv kon nog geen feedback geven over de mogelijke aanpassing in terugbetaling.