Assistent UGent biedt studente examenvragen aan «in ruil voor seks»

De feiten dateren van januari 2020. De studente informatica kreeg op een bepaald moment via Facebook een foto van haar doorgestuurd van de assistent. «Hij had me opgemerkt tijdens het examen waar hij toezicht hield en had een foto van mij genomen, die hij me doorstuurde», klinkt het in De Morgen.

Hoge prijs

De man bood haar vervolgens examenvragen aan, maar dan zou ze daar wel iets voor in de plaats moeten doen. «Wat zou je geven voor zoiets? Ik moet er wel bij zeggen dat mijn prijs niet goedkoop is», stuurde hij haar. «In mijn ogen betekende dat zoveel als: examenvragen in ruil voor seks», aldus de studente.

Onduidelijkheid

De vrouw meldde het incident bij Trustpunt, de vertrouwenspersonen van UGent. Er werd een tuchtprocedure met een hoorzitting in gang gezet, maar twee jaar later weet ze nog steeds niet hoe het afgelopen is. «In november 2021 vernam ik na heel veel aandringen en tientallen mails dat er een sanctie was uitgesproken, maar dat ze daar verder geen inhoudelijke details over mochten geven. Toen ik er deze week over tweette, mailde de rector mij echter dat er nog altijd geen advies is uitgeschreven over een sanctie, maar dat dat weldra zal gebeuren. De aanpak van mijn zaak geeft me weinig vertrouwen hoe de UGent met dergelijke meldingen omgaat. Iedereen zegt dat je als vrouw op tijd aan de alarmbel moet trekken, maar aan de UGent rinkelt die bel blijkbaar niet», besluit ze.