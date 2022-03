Arno werkt ondanks ziekte aan nieuwe plaat

Voor velen is het een verrassing van formaat. Een nieuw album van Arno is zelf iets wat zijn artsen nooit zagen aankomen. Zij hadden niet voorspeld dat hij 2022 nog zou halen, maar de Oostendse zanger blijft doorgaan. Met de hulp van zijn broer en zoon werkt de zanger met zijn laatste krachten aan een nieuwe plaat. «Tussen de opnames door moet hij wel bijna dagelijks naar het ziekenhuis om vocht uit zijn buik te laten pompen. Maar het lukt nog», vertelt zijn broer aan Het Nieuwsblad.

Plaat nog voor de zomer af

In een interview met de Franse radiozender geeft Arno al iets prijs over het nieuwe album. Een nummer dat we sowieso mogen verwachten is ‘La Paloma’, een lied geschreven voor de Franse zangeres Mireille Mathieu. De Oostendenaar hoopt dat de plaat nog voor de zomer af is. Of hij de release zelf nog zal meemaken, weet hij niet. «Iedereen sterft, ik ook. In mijn huidige toestand accepteer ik dat. Ik klaag niet. Ik zeg 'merci’ aan het leven», klinkt het.

De 72-jarige zanger strijdt al sinds november 2019 tegen pancreaskanker. Hij onderging meteen chemotherapie en werd in 2021 opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken. Daarom laste hij een pauze in. De geplande concerten die later in 2021 en het voorjaar van 2022 zouden doorgaan, werden geschrapt. In de plaats daarvan stond Arno in februari van dit jaar met zijn minitournee al drie keer op het podium van de Ancienne Belgique in Brussel en in het Kursaal in Oostende. Zijn voorlopig laatste concert in de AB ging twee weken geleden ook niet door vanwege zijn gezondheidsproblemen.