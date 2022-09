Argentijnse vicepresident reageert voor het eerst op mislukte moordaanslag: «Dankzij God nog in leven» (video)

De Argentijnse vicepresident Cristina Fernández de Kirchner heeft voor het eerst gereageerd op de mislukte moordaanslag, die plaatsvond toen een man haar twee weken geleden aanviel met een pistool. De man bracht het wapen tot op enkele centimeters van het gezicht, maar er werd geen schot gelost. Tijdens een bijeenkomst met priesters en nonnen heeft de vicepresident gezegd dat ze «dankzij God en de Heilige Maagd Maria nog in leven is», meldt de Britse omroep BBC.

Op beelden van lokale televisiestations was te zien hoe de politica tussen een mensenmenigte bij haar auto stond als de verdachte zijn wapen trok. Het leek alsof het pistool weigerde. Een politiewoordvoerder bevestigde dat er geen schot gelost was, maar president Alberto Fernández stelde dat het wapen wel geladen was. Een 35-jarige man uit Brazilië en zijn 23-jarige vriendin werden gearresteerd. Zij zouden de aanslag hebben gepland en werden donderdag aangeklaagd op verdenking van poging tot moord.

De 35-jarige Fernando Sabag Montiel werd ter plaatse overmeesterd en opgepakt (zie hieronder), en zijn vriendin Brenda Uliarte (23) werd drie dagen later opgepakt. De rechter zal later beslissen over het lot van twee kennissen van het koppel, een 21-jarige vrouw, Agustina Diaz, en een 27-jarige man, Nicolas Gabriel Carrizo, die deze week werden gearresteerd.

Corruptie

Fernández de Kirchner werd een dag na de mislukte aanslag gebeld door paus Franciscus, die zelf in Buenos Aires geboren werd, om zijn steun te betuigen. Ze is een van de belangrijkste en meest polariserende politici van Argentinië. Haar hangt een gevangenisstraf van twaalf jaar boven het hoofd vanwege vermeende corruptie. Al weken wordt er door aanhangers en tegenstanders van de vicepresident geprotesteerd, onder meer bij haar woning.