Appartementje aan zee? Dan mag je diep in de buidel tasten

Met een stijging van 13,4 procent lag het aantal vastgoedtransacties aan de kust in 2021 in dezelfde lijn als die in België (+14,3 procent) en Vlaanderen (+14,7 procent). «Vakantie in eigen land is steeds meer een trend», zegt notaris Bart Van Opstal van notaris.be. «Veel kopers beschouwen een aankoop aan zee als een veilige investering.»

Het aantal transacties steeg vorig jaar het sterkst in Oostende (+23,8 procent) en Nieuwpoort (+18,7 procent), het minst in Westende (+6,8 procent). In Bredene was er een daling met 3,8 procent.

Wat marktaandeel betreft, bleven Oostende en Knokke de koplopers met respectievelijk 18,7 en 16,5 procent. Zeebrugge had het kleinste marktaandeel met 1,9 procent.

Westende goedkoopst

De gemiddelde prijs voor een appartement aan de kust klokte in 2021 af op 302.225 euro, een stijging van 7,5 procent ten opzichte van 2020. De grootste toename viel te noteren in Westende: +18,4 procent naar een gemiddelde prijs van 182.247 euro. Desondanks blijft Westende de goedkoopste gemeente om een kustappartement te kopen. Weinig verrassend bleef Knokke in 2021 de duurste gemeente met een gemiddelde prijs van 589.022 euro (+3 procent).

De gemiddeld prijs van een appartement aan de zeedijk steeg in 2021 met maar liefst 13,6 procent tot 365.956 euro. Een dijkappartement was het goedkoopst in De Panne met 229.857 euro (+8,6 procent), het duurst in Knokke met iets meer dan 1 miljoen euro (+15,7 procent).