Apenpokken is nu geen «noodsituatie van internationaal belang», zegt WHO

De wereldwijde uitbraak van het apenpokkenvirus baart de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen, maar er is op dit moment geen sprake van om die te bestempelen als een «noodsituatie van internationaal belang». Dat meldt de VN-organisatie zaterdagavond na drie dagen van overleg in Genève door het verantwoordelijke noodcomité van de WHO. Er zijn sinds begin mei al meer dan 3.000 besmettingen geteld, in meer dan 50 landen.