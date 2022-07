APENPOKKEN. 224 besmettingen met apenpokkenvirus vastgesteld in België

In België zijn er tot nog toe 224 bevestigde en één waarschijnlijk geval van apenpokken geregistreerd. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag. Vorige week stond de teller nog op 168 bevestigde gevallen.

Zuma / C. Lujan

Het gaat om 125 patiënten in Vlaanderen, 76 in Brussel en 24 in Wallonië. Alle gevallen zijn mannen, tussen 20 en 62 jaar oud.

Tot nu toe kwam de ziekte vooral voor in beboste delen van Centraal- en West-Afrika, met sporadisch gevallen in andere landen, gelinkt aan een reis naar die gebieden. Sinds begin mei van dit jaar verspreidt de ziekte zich echter in Europa en daarbuiten.

Vaccinatie

Vorige week kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan dat zorgverleners en personen die een onbeschermd hoogrisicocontact hadden met een besmette persoon, zich vanaf deze week kunnen laten vaccineren tegen apenpokken. Dat gebeurt best binnen de vier dagen na het contact.