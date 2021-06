Antwerpse haven zal record cocaïnevangst dit jaar makkelijk breken

De Antwerpse haven is goed op weg om het jaarrecord voor in beslag genomen cocaïne te breken. Tot nu toe werd er al 54,5 ton ontdekt en in 2020 stond er op het einde van december 65 ton op de teller. Onder andere Operation Sky, waarmee de politie gecodeerde berichten van criminelen kon onderscheppen, draagt bij aan de toegenomen vangst.

In de haven van Antwerpen is tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar al 54,5 ton cocaïne onderschept. Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), bevoegd voor de douanediensten, bekendgemaakt. Antwerpen stevent zo af op een nieuw record, want in 2020 - het vorige recordjaar - werd over het hele jaar 65 ton cocaïne gevonden. Het grote internationale onderzoek Operatie Sky zou een belangrijke verklarende factor zijn voor de stijging.

«We worden steeds vindingrijker» De cijfers werden toegelicht tijdens een bezoek van Van Peteghem en het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) aan de haven. Ze kregen er ook enkele demonstraties te zien van controles met drugshonden en scanners. «De cijfers tonen aan dat het harde werk van de douane- en veiligheidsdiensten loont, maar ook dat de strijd nog lang niet gestreden is», zegt Van Peteghem. «De criminele organisaties passen constant hun routes aan en zoeken naar nieuwe manieren om haventerminals binnen te dringen en hun drugs door de haven te krijgen. Maar ook onze diensten worden steeds vindingrijker en doortastender, getuige ook de resultaten van Operatie Sky.»

De cocaïnevangsten in Antwerpen gaan al jaren in (sterk) stijgende lijn en de eeuwige vraag blijft of dat betekent dat de pakkans groter is geworden, dan wel of er gewoonweg veel meer drugs de haven binnenkomt. «Het betekent in ieder geval dat we de strijd tegen drugssmokkel niet mogen opgeven», vindt Van Peteghem. «We moeten blijven investeren in middelen, mensen en internationale samenwerking. Een van de projecten waarop we erg inzetten is een scanningproject dat de bedoeling heeft honderd procent van de risicovolle containers te gaan scannen. We investeren in die scanners, maar ook in artificiële intelligentie om de beelden van de scanners beter en efficiënter te controleren.»

De Wever: «We pakken meer, maar er is ook meer volume» Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt enerzijds blij te zijn met de grote vangsten, maar anderzijds ook bezorgd. «We pakken inderdaad meer, maar er is ook een groter volume aan cocaïnehandel», stelt hij. «Je kan zeker nog meer inspanningen leveren om de haven beter te beveiligen, voor betere intelligentie- en opsporingsmethodes, voor nieuwe technologieën en innovaties. Dat is belangrijk, maar wat wellicht nog belangrijker is, is dat je de strijd tegen de georganiseerde misdaad voert, tegen de organisaties die hierachter zitten.»