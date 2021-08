Annelies Verlinden: «Tijd om mensen te belonen voor massale vaccinatie»

Vandaag zit het Overlegcomité samen om het verdere verloop van de coronacrisis te bespreken. Annelies Verlinden hoopt dat we eindelijk beloond worden voor de hoge vaccinatiegraad in ons land. «Het is goed om te zien dat in grote delen van ons land heel veel mensen gevaccineerd zijn. Daardoor zien we een goede evolutie in de ziekenhuis- en overlijdenscijfers. Op basis daarvan kunnen we wat mij betreft toch wel een aantal goede dingen beslissen. Ik denk dat het tijd wordt dat we mensen belonen voor die duidelijke keuze voor vaccinatie, ook voor de jongeren. Wat mij betreft lijkt het mij dat we enkel nog maar maatregelen kunnen houden die echt nodig zijn, bijvoorbeeld daar waar hele grote groepen mensen samenkomen en er nog mensen niet gevaccineerd zijn. Of bij het reizen, waar we toch nog altijd een beweging zien van de import van het virus. Of aan de andere kant misschien maatregelen met een beperkte impact zoals het dragen van een mondmasker», vertelde ze vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Covid Safe Ticket

De vraag is dan of we, net zoals bij grote evenementen, de invoering van het Covid Safe Ticket op meerdere gelegenheden moeten gaan verplichten. «We zien dat het invoeren van dat Covid Safe Ticket een aantal dingen mogelijk maakt. De ervaringen daarmee zijn positief in ons land. We zien voetbalwedstrijden, grotere evenementen waar mensen dat Covid Safe Ticket gebruiken en tonen en daarna geen afstand meer moeten houden. Wat mij betreft kan die huidige drempel van 1.500 mensen naar beneden zodat ook kleinere evenementen (zoals trouwfeesten, doopfeesten en personeelsfeesten) kunnen plaatsvinden op een veilige manier met mensen die getest of gevaccineerd zijn», klinkt het.

Discotheken nog even wachten

Ze denkt wel dat het nog iets te vroeg is om het nachtleven weer volledig zijn gang te laten gaan. «Dat moet nog beslist worden, maar ook daar denk ik dat we ons moeten beperken tot die dingen waarvan we vandaag aannemen dat ze toch nog enig risico inhouden. Bijvoorbeeld waar gevaccineerde of niet-gevaccineerde mensen samenkomen. Maar zaken zoals een sluitingsuur, een beperkt aantal mensen aan tafel: of dat dat nu thuis is of in de horeca, ik denk dat we daar overheen moeten stappen, dat we vandaag genoeg voldoende ver geëvolueerd zijn om dat achter ons te kunnen laten. Een discotheek is wel nog een ander type gelegenheid. Er is overleg geweest met die sector. Zij zijn er uiteraard voorstander van dat, als ze kunnen opengaan, er dan niet veel regels meer zijn, want dan is de beleving van die activiteit ook uiteraard heel wat anders. Dat zou er toe kunnen leiden dat we dat mogelijk nog een klein beetje moeten uitstellen om dan, op het moment dat ze kunnen opengaan, zo weinig mogelijk beperking aan hen te moeten opleggen», besluit ze.